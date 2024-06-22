Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalandı

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 13 kişi polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15-21 Haziran'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 6 bin 636 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı, çeşitli suçlardan aranan 13 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu kişilerden 8'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Çalışma kapsamında ekipler 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 5 kesici-delici alet ile bir miktar da uyuşturucu ele geçirdi.