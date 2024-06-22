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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalandı

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 13 kişi polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 16:24 Güncelleme: 22.06.2024 - 16:24
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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalandı
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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 13 kişi polis ekiplerince yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15-21 Haziran'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 6 bin 636 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı, çeşitli suçlardan aranan 13 kişiyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu kişilerden 8'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Çalışma kapsamında ekipler 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 5 kesici-delici alet ile bir miktar da uyuşturucu ele geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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