Karaman'da silahlı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Karaman'da akraba iki grup arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi 729. Sokak'ta Y.Y. ile O.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerinde bulunan E.D. kamyonetle G.D'ye çarptı.

Bunun üzerine G.D'nin oğlu Y.D. babasına çarpan E.D'yi tabancayla ateş ederek yaraladı. S.D. ise kavga sırasında bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.