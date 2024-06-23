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        Karaman'da silahlı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Karaman'da akraba iki grup arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 10:38 Güncelleme: 23.06.2024 - 10:38
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        Karaman'da silahlı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Karaman'da akraba iki grup arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi 729. Sokak'ta Y.Y. ile O.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerinde bulunan E.D. kamyonetle G.D'ye çarptı.

        Bunun üzerine G.D'nin oğlu Y.D. babasına çarpan E.D'yi tabancayla ateş ederek yaraladı. S.D. ise kavga sırasında bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

        Polis ekipleri şüphelilerin üzerlerinde ve iş yerlerinde, 1 tabanca, 1 av tüfeği, 680 dolu fişek ve döner bıçağı ele geçirdi.

        Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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