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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 39 kişi yakalandı

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 39 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 13:15 Güncelleme: 24.06.2024 - 13:15
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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 39 kişi yakalandı
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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 39 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14-23 Haziran'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda 19 bin 423 kişiyi sorguladı, 39 kişiyi gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Ekipler, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ile bir miktar uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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