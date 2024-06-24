Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 39 kişi yakalandı

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 39 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14-23 Haziran'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda 19 bin 423 kişiyi sorguladı, 39 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ile bir miktar uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde ele geçirdi.