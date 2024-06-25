Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Adliyeye sevk edilen zanlılardan E.N. ve E.Z. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, O.Ü, V.Y, E.Z. ve E.N. gözaltına alındı.

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