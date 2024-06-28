KADEM Karaman Temsilciliği, Gazze'ye destek için hayır çarşısı kurdu

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Karaman Temsilciliğince, İsrail saldırıları altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek amacıyla hayır çarşısı kuruldu.

"Gazze'ye Kardeş Payı" kampanyası kapsamında Aktekke Millet Bahçesi'nde açılan çarşıda, çeşitli gıda ve el sanatları ürünlerinin satışından elde edilecek gelir Gazze Şeridi'ne ulaştırılacak.

KADEM İl Temsilcisi Beyza Erkoç, gazetecilere, Gazze'ye destek olmayı sürdüreceklerini söyledi.

Etkinliğin 55 ilde eş zamanlı düzenlendiğini belirten Erkoç, şöyle konuştu:

"Filistin'in haklı mücadelesini tüm dünyaya duyurmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda Karaman halkını, Filistinli kardeşlerimizin bir nebze de olsa yanında olabilmek için hayır çarşımıza davet ettik. Başlattığımız yardım kampanyasına destek veren herkese teşekkür ediyorum. Hayır çarşımız haziran ve temmuzda devam edecek. Toplanan yardımlar Kızılay vasıtasıyla Gazze'ye ulaştırılacak."