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        Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

        Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 12:23 Güncelleme: 29.06.2024 - 12:23
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        Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
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        Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere operasyonda, A.T, S.B.T, M.D. ve E.B. gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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