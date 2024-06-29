Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda 2 kişiyi gözaltına aldı.
Aramalarda ekipler, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ile 101 kök kenevir ele geçirdi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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