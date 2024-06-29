Karaman'da hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Özdemir köyünde bir evden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

Karaman'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

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