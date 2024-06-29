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        GÜNCELLEME - Karaman'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Karaman'ın Ermenek ilçesinde çıkan orman yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 15:09 Güncelleme: 29.06.2024 - 15:09
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        GÜNCELLEME - Karaman'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Karaman'ın Ermenek ilçesinde çıkan orman yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Yeşilköy yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Ermenek Orman İşletme Müdürlüğü, Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla Belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Arazinin dağlık yapısı nedeniyle 3 yangın söndürme helikopteri de bölgeye gönderildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, 10 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

        Ekiplerin, bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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