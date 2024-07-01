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        Karaman'da binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Karaman'da binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 15:56 Güncelleme: 01.07.2024 - 15:56
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        Karaman'da binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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        Karaman'da binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kirişçi Mahallesi Şamkapı Caddesi'ndeki 3 katlı binanın çatısında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken, çatıda hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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