Karaman'da amcasının kullandığı kamyonetin altında kalan çocuk öldü
Karaman'da amcasının kullandığı kamyonetin altında kalan 3 yaşında çocuk, hayatını kaybetti.
Karaman'da amcasının kullandığı kamyonetin altında kalan 3 yaşında çocuk, hayatını kaybetti.
Y.D, 66 ABF 096 plakalı kamyonetiyle Mümine Hatun Mahallesi 1469. Sokak’ta geri manevra yaptığı sırada M.D'ye çarptı.
Kamyonetin altında kalan çocuk, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
M.D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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