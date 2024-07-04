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        Karaman'da amcasının kullandığı kamyonetin altında kalan çocuk öldü

        Karaman'da amcasının kullandığı kamyonetin altında kalan 3 yaşında çocuk, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 10:29 Güncelleme: 04.07.2024 - 10:29
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        Karaman'da amcasının kullandığı kamyonetin altında kalan çocuk öldü
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        Karaman'da amcasının kullandığı kamyonetin altında kalan 3 yaşında çocuk, hayatını kaybetti.

        Y.D, 66 ABF 096 plakalı kamyonetiyle Mümine Hatun Mahallesi 1469. Sokak’ta geri manevra yaptığı sırada M.D'ye çarptı.

        Kamyonetin altında kalan çocuk, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        M.D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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