Karaman'da uyuşturucu operasyonu
Karaman'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Karaman'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ermenek ilçesi Kazancı beldesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, T.A. gözaltına alındı.
Yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ile 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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