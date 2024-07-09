KMÜ ile Özbekistan Devlet Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile Özbekistan Urgench Devlet Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

KMÜ'den yapılan açıklamaya göre, rektörlük binasında düzenlenen programda, hazırlanan protokol KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı ile Özbekistan Urgench Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bakhrom Abdullaev tarafından imzalandı.

Protokolle iki üniversitenin eğitim, kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ortak projeler geliştirilmesinin yanı sıra öğrenci ve öğretim elemanlarının değişim programlarıyla akademik deneyim kazanmalarının sağlanması hedefleniyor.