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        Karaman'da 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Karaman'da 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 15:56 Güncelleme: 09.07.2024 - 15:56
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        Karaman'da 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Karaman'da 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Şubesi ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Kent merkezinde bunun bir adrese düzenlenen operasyonda kasten adam öldürme suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.A. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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