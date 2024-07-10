Karaman'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

Sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.Ş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Valide Sultan Mahallesi'ndeki Hoşgörü Parkı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.