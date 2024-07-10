Karaman'da silahlı kavgada 1 kişi öldü
Karaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Karaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Valide Sultan Mahallesi'ndeki Hoşgörü Parkı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine av tüfeğiyle vurulan M.Ş. (26) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.Ş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, kavgaya karıştığı öne sürülen 3 kişiyi gözaltına aldı.
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