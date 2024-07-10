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        Karaman'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Karaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 12:20 Güncelleme: 10.07.2024 - 12:20
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        Karaman'da silahlı kavgada 1 kişi öldü
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        Karaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Valide Sultan Mahallesi'ndeki Hoşgörü Parkı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine av tüfeğiyle vurulan M.Ş. (26) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.Ş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis, kavgaya karıştığı öne sürülen 3 kişiyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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