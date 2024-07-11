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        Karaman'da bir kişi eski kız arkadaşını öldürdü, yanındakini yaraladı

        Karaman'da bir kişi eski kız arkadaşını bıçakla öldürdü, yanındaki kişiyi yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 13:37 Güncelleme: 11.07.2024 - 13:37
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        Karaman'da bir kişi eski kız arkadaşını öldürdü, yanındakini yaraladı
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        Karaman'da bir kişi eski kız arkadaşını bıçakla öldürdü, yanındaki kişiyi yaraladı.

        İddiaya göre, Y.T. (31), eski kız arkadaşı Seher İşler'in (23) Larende Mahallesi 578. Sokak'ta bulunan evine gitti.

        Eve balkondan giren Y.T, evdeki İşler ile M.T'yi gördü.

        Taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.T, İşler ile M.T'yi bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İşler, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Şüpheli Y.T. gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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