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        Karaman'da uçuruma devrilen araçta bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

        Karaman'ın Ermenek ilçesinde uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçta bulunan bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 14:11 Güncelleme: 13.07.2024 - 14:11
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        Karaman'da uçuruma devrilen araçta bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
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        Karaman'ın Ermenek ilçesinde uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçta bulunan bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

        A.H. (20) yönetimindeki 80 GU 150 plakalı hafif ticari araç, Seyran Mahallesi Yumru Tepesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 300 metre derinlikteki uçurumdan düştü.

        Sürücü A.Hb ile araçta bulunan Selime B. (26), takla atan araçtan fırlayarak yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Konya Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Selime B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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