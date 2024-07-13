Karaman'da uçuruma devrilen araçta bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
Karaman'ın Ermenek ilçesinde uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçta bulunan bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.
Karaman'ın Ermenek ilçesinde uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçta bulunan bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.
A.H. (20) yönetimindeki 80 GU 150 plakalı hafif ticari araç, Seyran Mahallesi Yumru Tepesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 300 metre derinlikteki uçurumdan düştü.
Sürücü A.Hb ile araçta bulunan Selime B. (26), takla atan araçtan fırlayarak yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Konya Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Selime B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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