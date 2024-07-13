Karaman'da aracını kurtarmak isterken sulama kanalına düşen kişi öldü
Karaman'da sulama kanalına kayan aracını kurtarmak isterken kanala düşen kişi hayatını kaybetti.
Karaman'da sulama kanalına kayan aracını kurtarmak isterken kanala düşen kişi hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Çakırbağ köyü Dilbeyen mevkisinde Kadir Kırdağ (56), 70 DK 566 plakalı minibüsüyle geri manevra yaptığı sırada aracın arka tekeri sulama kanalında askıda kaldı.
Minibüsü kurtarmak isteyen Kırdağ, kanala düştü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sudan çıkarılan Kırdağ'ın cenazesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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