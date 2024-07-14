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        Karaman'da baraja balık tutmaya giden kişi ölü bulundu

        Karaman'da balık tutmaya giden 1 kişi, baraj kenarında ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 16:18 Güncelleme: 14.07.2024 - 16:18
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        Karaman'da baraja balık tutmaya giden kişi ölü bulundu
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        Karaman'da balık tutmaya giden 1 kişi, baraj kenarında ölü bulundu.

        Fisandun Barajı'na balık tutmaya giden vatandaşlar bölgede bir erkek cesedi buldu.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, cesedin baraja balık tutmaya gelen Rasim B'ye (55) ait olduğunu belirledi.

        Rasim B'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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