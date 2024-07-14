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        Karaman'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Karaman'da sağanak, su baskınlarına ve araçların yollarda mahsur kalmasına neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 18:59 Güncelleme: 14.07.2024 - 18:59
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        Karaman'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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        Karaman'da sağanak, su baskınlarına ve araçların yollarda mahsur kalmasına neden oldu.

        Kentte, ikindi saatlerinde etkili olan yağışla su birikintileri oluştu, trafik aksadı.

        Osmangazi Mahallesi'nde, Alparslan Türkeş Bulvarı ve Mara yolunda mahsur kalan araçlar, suların çekilmesinin ardından çekicilere yüklenerek yoldan kaldırıldı.

        Piri Reis Mahallesi'nde ise 236. Sokak'taki 2 binanın bodrum katındaki daireleri su bastı.

        İtfaiye ekipleri, alt geçitlerde, yollarda ve evlerde su tahliyesi için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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