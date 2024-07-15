Karaman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri
Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim ve il protokol üyeleri, ilk olarak Karaman Şehit Mezarlığı'nda bulunan Garnizon ve Polis Şehitliği'ni ziyaret etti.
Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim ve il protokol üyeleri, ilk olarak Karaman Şehit Mezarlığı'nda bulunan Garnizon ve Polis Şehitliği'ni ziyaret etti.
Burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.
Protokol üyeleri, daha sonra Kazımkarabekir ilçesindeki 15 Temmuz şehidi Muhammet Yalçın'ın ailesine ziyarette bulundu.
Ziyarette Kur'an-ı Kerim okunarak şehitler için dua edildi.
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