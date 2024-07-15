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        Karaman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri

        Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim ve il protokol üyeleri, ilk olarak Karaman Şehit Mezarlığı'nda bulunan Garnizon ve Polis Şehitliği'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 11:43 Güncelleme: 15.07.2024 - 11:43
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        Karaman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri
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        Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim ve il protokol üyeleri, ilk olarak Karaman Şehit Mezarlığı'nda bulunan Garnizon ve Polis Şehitliği'ni ziyaret etti.

        Burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

        Protokol üyeleri, daha sonra Kazımkarabekir ilçesindeki 15 Temmuz şehidi Muhammet Yalçın'ın ailesine ziyarette bulundu.

        Ziyarette Kur'an-ı Kerim okunarak şehitler için dua edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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