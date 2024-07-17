Karaman'da yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Muhammet Şahin'in (26) 10 Temmuz'da av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı A.E.G'nin (22) Pınarbaşı köyünde bulunduğunu tespit etti. Zanlı köyde düzenlenen operasyonla yakalandı.

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