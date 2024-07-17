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        Karaman'da yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı

        Karaman'da husumetlisini av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 15:46 Güncelleme: 17.07.2024 - 15:46
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        Karaman'da yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı
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        Karaman'da husumetlisini av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Muhammet Şahin'in (26) 10 Temmuz'da av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı A.E.G'nin (22) Pınarbaşı köyünde bulunduğunu tespit etti. Zanlı köyde düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Şubedeki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına sevk edilen A.E.G. buradaki sorgusu sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Valide Sultan Mahallesi'ndeki Hoşgörü Parkı'nda iki grup arasında 10 Temmuz'da çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan Şahin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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