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        Karaman'da tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Karaman'da jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 13:52 Güncelleme: 19.07.2024 - 13:52
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        Karaman'da tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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        Karaman'da jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başyayla ilçesinde, Mersin'in Anamur ilçesine tarihi eser götürmek isteyen M.A'nın kullandığı motosikleti durdurdu.

        Motosiklette yapılan aramada, tarihi değeri olduğu düşünülen 47 obje ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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