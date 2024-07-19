Karaman'da tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Karaman'da jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Karaman'da jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başyayla ilçesinde, Mersin'in Anamur ilçesine tarihi eser götürmek isteyen M.A'nın kullandığı motosikleti durdurdu.
Motosiklette yapılan aramada, tarihi değeri olduğu düşünülen 47 obje ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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