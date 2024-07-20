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        Karaman'da bir evde 176 sikke ve yazma eser bulundu

        Karaman'da bir evde 176 sikke ve tarihi eser niteliği bulunan el yazması kitap ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 12:25 Güncelleme: 20.07.2024 - 12:29
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        Karaman'da bir evde 176 sikke ve yazma eser bulundu
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        Karaman'da bir evde 176 sikke ve tarihi eser niteliği bulunan el yazması kitap ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser saklandığı bilgisi edinilen B.T'nin kent merkezindeki evine operasyon düzenledi.

        Evdeki aramada 176 sikke, tarihi eser niteliği bulunan el yazması kitap, tabanca, 99 fişek ve 2 dedektör ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli B.T, ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

        Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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