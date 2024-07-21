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        Karaman'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

        Karaman Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 17:33 Güncelleme: 21.07.2024 - 17:33
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        Karaman'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
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        Karaman Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

        Tesisinin bahçesinde ayrıştırılmayı bekleyen atıkların toplandığı alanda sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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