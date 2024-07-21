Karaman'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Tesisinin bahçesinde ayrıştırılmayı bekleyen atıkların toplandığı alanda sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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