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        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

        Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 15:16 Güncelleme: 22.07.2024 - 15:16
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        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
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        Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Düzenlenen operasyonda şüpheli M.C. gözaltına alındı.

        Şüphelinin evinde yapılan aramada 3 kök kenevir, 6,31 gram kenevir tohumu, bir miktar uyuşturucu madde ve kenevir üretiminde kullanılan portatif sera ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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