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        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

        Karaman'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 10:52 Güncelleme: 23.07.2024 - 10:52
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        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
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        Karaman'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Akçaşehir beldesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda, Ö.Ş., İ.K. ve Ö.Ş. gözaltına alındı.

        Yapılan aramada, 21 kök uyuşturucu yapımında kullanılan dişi Hint keneviri bitkisi, bir miktar uyuşturucu madde, ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca ile 370 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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