Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Yapılan aramada, 21 kök uyuşturucu yapımında kullanılan dişi Hint keneviri bitkisi, bir miktar uyuşturucu madde, ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca ile 370 fişek ele geçirildi.

Belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda, Ö.Ş., İ.K. ve Ö.Ş. gözaltına alındı.

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