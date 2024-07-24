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        Karaman'da düğünde havaya ateş eden 5 kişiye adli işlem uygulandı

        Karaman'da bir düğünde havaya ateş eden 5 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 15:43 Güncelleme: 24.07.2024 - 15:43
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        Karaman'da düğünde havaya ateş eden 5 kişiye adli işlem uygulandı
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        Karaman'da bir düğünde havaya ateş eden 5 şüpheliye adli işlem uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kızık köyünde bir düğünde havaya ateş ederek güvenliği tehlikeye düşüren H.G, M.B, M.A, H.D. ve İ.Y.'yi yakaladı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 4 ruhsatlı tabanca, ruhsatlı av tüfeği, 6 şarjör ve fişek ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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