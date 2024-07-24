Karaman'da düğünde havaya ateş eden 5 kişiye adli işlem uygulandı

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 4 ruhsatlı tabanca, ruhsatlı av tüfeği, 6 şarjör ve fişek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kızık köyünde bir düğünde havaya ateş ederek güvenliği tehlikeye düşüren H.G, M.B, M.A, H.D. ve İ.Y.'yi yakaladı.

Karaman'da bir düğünde havaya ateş eden 5 şüpheliye adli işlem uygulandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.