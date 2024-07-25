Karaman'da sağanak etkili oldu

İtfaiye ekipleri, alt geçitlerde, yollarda ve iş yerlerinde su tahliyesi için çalışma başlattı.

Karaman'da etkili olan sağanak, su baskınlarına ve araçların yollarda mahsur kalmasına yol açtı.

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