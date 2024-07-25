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        Karaman'da sağanak etkili oldu

        Karaman'da etkili olan sağanak, su baskınlarına ve araçların yollarda mahsur kalmasına yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 19:55 Güncelleme: 25.07.2024 - 19:55
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        Karaman'da sağanak etkili oldu
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        Karaman'da etkili olan sağanak, su baskınlarına ve araçların yollarda mahsur kalmasına yol açtı.

        Kentte, ikindi saatlerinde etkili olan kuvvetli yağışla su birikintileri oluştu, trafik aksadı.

        Osmangazi Mahallesi'nde, Alpaslan Türkeş Bulvarı ve Mara yolunda mahsur kalan araçlar suların çekilmesinin ardından çekicilere yüklenerek yoldan kaldırıldı.

        Trafik ekipleri, Hamidiye Mahallesi Ereğli köprülü kavşağı alt geçidinde su birikmesi nedeniyle alt geçidi bir süre trafiğe kapattı.

        İtfaiye ekipleri, alt geçitlerde, yollarda ve iş yerlerinde su tahliyesi için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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