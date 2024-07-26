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        Karaman'da sel nedeniyle bir evde hasar oluştu

        Karaman'da kuvvetli sağanak sonrası oluşan su baskınında 2 katlı kerpiç evde yıkılma tehlikesi oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 15:34 Güncelleme: 26.07.2024 - 15:34
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        Karaman'da sel nedeniyle bir evde hasar oluştu
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        Karaman'da kuvvetli sağanak sonrası oluşan su baskınında 2 katlı kerpiç evde yıkılma tehlikesi oluştu.

        Kentte, dün ikindi saatlerinde başlayan etkili sağanak su baskınlarına ve araçların yollarda mahsur kalmasına neden oldu.

        Kazım Karabekir Paşa Mahallesi 252. Sokak'ta bulunan boş durumdaki 2 katlı bir evin zemini ve bahçe duvarı sel suları nedeniyle zarar gördü.

        AFAD ekiplerinin yaptığı hasar tespit çalışması sonucu, evin yıkılma tehlikesine karşı şerit çekilerek çevrede önlem alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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