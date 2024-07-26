Karaman'da sel nedeniyle bir evde hasar oluştu

Kazım Karabekir Paşa Mahallesi 252. Sokak'ta bulunan boş durumdaki 2 katlı bir evin zemini ve bahçe duvarı sel suları nedeniyle zarar gördü.

Kentte, dün ikindi saatlerinde başlayan etkili sağanak su baskınlarına ve araçların yollarda mahsur kalmasına neden oldu.

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