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        Karaman'da bir kadın tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralandı

        Karaman'da tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralanan kadın, hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 09:36 Güncelleme: 28.07.2024 - 09:36
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        Karaman'da bir kadın tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralandı
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        Karaman'da tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralanan kadın, hastanede tedavi altına alındı.

        İmaret Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde S.G. ile H.H.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine H.H.D, S.G'yi bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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