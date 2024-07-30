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        Karaman'da 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü

        Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 14:33 Güncelleme: 30.07.2024 - 14:33
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        Karaman'da 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü
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        Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Tabduk Emre Mahallesi'nde Yahya A. (17) ile S.T. (18) arasında küfürleşme yüzünden tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.T, Yahya A'yı bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yahya A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        S.T. ile kavga sırasında olay yerinde bulunan 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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