Karaman'da 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü
Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Tabduk Emre Mahallesi'nde Yahya A. (17) ile S.T. (18) arasında küfürleşme yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.T, Yahya A'yı bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yahya A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
S.T. ile kavga sırasında olay yerinde bulunan 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.
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