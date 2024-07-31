Karaman'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Tabduk Emre Mahallesi'nde dün, Yahya A. ile S.T. arasında küfürleşme yüzünden bıçaklı kavga çıkmış, ağır yaralanan Yahya A. kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamış, S.T. ile yanında bulunan Ş.T. ve M.A.K. gözaltına alınmıştı.

Tabduk Emre Mahallesi'nde çıkan bıçaklı kavgada, Yahya A'nın (17) hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan S.T. (18) ile Ş.T. ve M.A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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