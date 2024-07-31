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        Karaman'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 20:28 Güncelleme: 31.07.2024 - 20:28
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        Karaman'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Tabduk Emre Mahallesi'nde çıkan bıçaklı kavgada, Yahya A'nın (17) hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan S.T. (18) ile Ş.T. ve M.A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Öte yandan, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan Yahya A'nın (17) cenazesi, şehir mezarlığında toprağa verildi.

        Tabduk Emre Mahallesi'nde dün, Yahya A. ile S.T. arasında küfürleşme yüzünden bıçaklı kavga çıkmış, ağır yaralanan Yahya A. kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamış, S.T. ile yanında bulunan Ş.T. ve M.A.K. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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