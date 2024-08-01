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        Karaman'da çoban köpeğinin saldırdığı çocuk yaralandı

        Karaman'da çoban köpeğinin saldırısında yaralanan 8 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 13:55 Güncelleme: 01.08.2024 - 13:55
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        Karaman'da çoban köpeğinin saldırdığı çocuk yaralandı
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        Karaman'da çoban köpeğinin saldırısında yaralanan 8 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Merkeze bağlı Mesudiye köyünde arkadaşlarıyla bisiklet süren Yiğit A, çoban köpeğinin saldırısına uğradı.

        Çevredekilerin yardımıyla yaralı kurtarılan Yiğit A, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sırtından yaralanan çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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