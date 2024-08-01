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        Karaman'da yolda bulunan para sahibine teslim edildi

        Karaman'da bir vatandaşın yolda bulduğu para dolu poşet jandarma ekiplerince sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 15:50 Güncelleme: 01.08.2024 - 15:50
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        Karaman'da yolda bulunan para sahibine teslim edildi
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        Karaman'da bir vatandaşın yolda bulduğu para dolu poşet jandarma ekiplerince sahibine teslim edildi.

        Merkeze Bağlı Sudurağı Beldesi'nde bir vatandaş, yol üzerinde bulduğu para dolu poşeti jandarma ekiplerine teslim etti.

        Ekipler, yaptıkları saha ve kamera araştırmasında içerisinde 137 bin lira nakit para, senet ve evrakların bulunduğu poşetin bir araçtan düştüğünü tespit etti.

        Kimliği tespit edilen araç sahibi E.A, Yeşildere Jandarma Karakol Komutanlığı'na çağrılarak parası teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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