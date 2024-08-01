Karaman'da yolda bulunan para sahibine teslim edildi

Karaman'da bir vatandaşın yolda bulduğu para dolu poşet jandarma ekiplerince sahibine teslim edildi.

Merkeze Bağlı Sudurağı Beldesi'nde bir vatandaş, yol üzerinde bulduğu para dolu poşeti jandarma ekiplerine teslim etti.

Ekipler, yaptıkları saha ve kamera araştırmasında içerisinde 137 bin lira nakit para, senet ve evrakların bulunduğu poşetin bir araçtan düştüğünü tespit etti.

Kimliği tespit edilen araç sahibi E.A, Yeşildere Jandarma Karakol Komutanlığı'na çağrılarak parası teslim edildi.