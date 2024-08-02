Karaman'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada Ş.T. idaresindeki araçta bulunan N.T. ile diğer araç sürücüsü H.R.A. ve yolcular A.K, A.A. ile Y.A. yaralandı.

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