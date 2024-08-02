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        Karaman'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 09:20 Güncelleme: 02.08.2024 - 09:20
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        Karaman'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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        Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        H.R.A. yönetimindeki 70 ABV 202 plakalı otomobil, Ereğli Caddesi 1129. Sokak girişindeki kavşakta Ş.T. idaresindeki 70 ABY 788 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada Ş.T. idaresindeki araçta bulunan N.T. ile diğer araç sürücüsü H.R.A. ve yolcular A.K, A.A. ile Y.A. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan N.T. hayatını kaybetti, diğerlerinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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