Karaman'da bir kişinin öldüğü kaza anı güvenlik kamerasında

Kazada sürücüler ile araçlardaki A.K., A.A., Y.A. hafif şekilde yaralanmıştı.

Dün akşam saatlerinde, Ereğli Caddesi 1129. Sokak girişindeki kavşakta H.R.A. yönetimindeki 70 ABV 202 plakalı otomobil ile Ş.T. idaresindeki 70 ABY 788 plakalı otomobille çarpışmış, kazada ağır yaralanan Nigar T, kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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