Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman'da bir kişinin öldüğü kaza anı güvenlik kamerasında

        Karaman'da 2 aracın çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 17:11 Güncelleme: 02.08.2024 - 17:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman'da bir kişinin öldüğü kaza anı güvenlik kamerasında
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karaman'da 2 aracın çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

        Dün akşam saatlerinde, Ereğli Caddesi 1129. Sokak girişindeki kavşakta H.R.A. yönetimindeki 70 ABV 202 plakalı otomobil ile Ş.T. idaresindeki 70 ABY 788 plakalı otomobille çarpışmış, kazada ağır yaralanan Nigar T, kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Kazada sürücüler ile araçlardaki A.K., A.A., Y.A. hafif şekilde yaralanmıştı.

        Kazaya ait güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

        Görüntülerinde, H.R.A. idaresindeki aracın kavşağa girmek için yan yoldan çıkan Ş.T'nin aracına çarptığı yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Temel kazısında bulundu! Çalışmalar durduruldu
        Temel kazısında bulundu! Çalışmalar durduruldu
        Yusuf Dikeç akımı başladı
        Yusuf Dikeç akımı başladı
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Tarihi takasın perde arkası
        Tarihi takasın perde arkası
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Cihangir'deki lüks meyhanede 3 genç kıza kabusu yaşattılar
        Cihangir'deki lüks meyhanede 3 genç kıza kabusu yaşattılar
        Veda töreni düzenlendi
        Veda töreni düzenlendi
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Haniye için Ayasofya'da gıyabi cenaze namazı
        Haniye için Ayasofya'da gıyabi cenaze namazı
        Türkiye ve İsrail arasında 'yas' krizi
        Türkiye ve İsrail arasında 'yas' krizi
        Sevgilisini ve 8 yaşındaki oğlunu öldürdü: Korkunç cinayette kan donduran detaylar
        Sevgilisini ve 8 yaşındaki oğlunu öldürdü: Korkunç cinayette kan donduran detaylar
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Emeklilikte ikinci dalga
        Emeklilikte ikinci dalga
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?

        Benzer Haberler

        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Karaman'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Karaman'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Karaman'da yolda bulunan para sahibine teslim edildi
        Karaman'da yolda bulunan para sahibine teslim edildi
        Karaman'da çoban köpeğinin saldırdığı çocuk yaralandı
        Karaman'da çoban köpeğinin saldırdığı çocuk yaralandı
        Karaman'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili yakalanan 3 zanlı tutuk...
        Karaman'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili yakalanan 3 zanlı tutuk...
        Karaman'da hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalan...
        Karaman'da hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalan...