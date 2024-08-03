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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 44 kişi yakalandı

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 44 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 15:03 Güncelleme: 03.08.2024 - 15:03
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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 44 kişi yakalandı
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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 44 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 26 Temmuz-02 Ağustos tarihleri arasında asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 16 bin 582 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 44 kişi gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Ekipler, 13 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 1 kesici, delici alet, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile 258 parça tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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