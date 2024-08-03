Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 44 kişi yakalandı

Ekipler, 13 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 1 kesici, delici alet, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile 258 parça tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 26 Temmuz-02 Ağustos tarihleri arasında asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 16 bin 582 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 44 kişi gözaltına alındı.

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