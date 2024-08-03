Karaman'daki uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı

Diğer şüphelilerin ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Yapılan aramalarda, 1034 kök Hint keneviri bitkisi, 5 kilo 800 gram esrar ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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