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        Karaman'daki uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı

        Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 15:38 Güncelleme: 03.08.2024 - 15:38
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        Karaman'daki uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı
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        Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri il genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 9 şüpheli yakalandı.

        Yapılan aramalarda, 1034 kök Hint keneviri bitkisi, 5 kilo 800 gram esrar ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Ü. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Diğer şüphelilerin ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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