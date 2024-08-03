Karaman'daki uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri il genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 9 şüpheli yakalandı.
Yapılan aramalarda, 1034 kök Hint keneviri bitkisi, 5 kilo 800 gram esrar ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Ü. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Diğer şüphelilerin ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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