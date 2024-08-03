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        Karaman'da İsmail Heniyye için yürüyüş düzenlendi

        Karaman'da, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto amaçlı yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 20:57 Güncelleme: 03.08.2024 - 20:57
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        Karaman'da İsmail Heniyye için yürüyüş düzenlendi
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        Karaman'da, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto amaçlı yürüyüş düzenlendi.

        Araboğlu Camisi önünde toplanan Karaman Sivil Toplum Platformu üyeleri ve vatandaşlar, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

        Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, İsrail aleyhine slogan attı.

        Yürüyüş, yapılan duayla son buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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