Karaman'da İsmail Heniyye için yürüyüş düzenlendi
Karaman'da, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto amaçlı yürüyüş düzenlendi.
Karaman'da, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto amaçlı yürüyüş düzenlendi.
Araboğlu Camisi önünde toplanan Karaman Sivil Toplum Platformu üyeleri ve vatandaşlar, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.
Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, İsrail aleyhine slogan attı.
Yürüyüş, yapılan duayla son buldu.
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