Karaman'da İsmail Heniyye için yürüyüş düzenlendi

Araboğlu Camisi önünde toplanan Karaman Sivil Toplum Platformu üyeleri ve vatandaşlar, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.