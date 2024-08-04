Karaman'da devrilen iş makinesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti
Karaman'da bir taş ocağında çalışma yaparken devrilen iş makinesinin altında kalan işçi yaşamını yitirdi.
Karaman'da bir taş ocağında çalışma yaparken devrilen iş makinesinin altında kalan işçi yaşamını yitirdi.
Merkeze bağlı Çoğlu köyünde bulunan taş ocağında Mehmet Ovalı (55), kum yükleme işlemi yaptığı sırada devrilen iş makinesinin altında kaldı.
Çalışanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, yaptığı incelemede Ovalı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ovalı'nın cenazesi, incelemenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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