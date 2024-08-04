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        Karaman'da devrilen iş makinesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti

        Karaman'da bir taş ocağında çalışma yaparken devrilen iş makinesinin altında kalan işçi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 13:01 Güncelleme: 04.08.2024 - 13:01
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        Karaman'da devrilen iş makinesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti
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        Karaman'da bir taş ocağında çalışma yaparken devrilen iş makinesinin altında kalan işçi yaşamını yitirdi.

        Merkeze bağlı Çoğlu köyünde bulunan taş ocağında Mehmet Ovalı (55), kum yükleme işlemi yaptığı sırada devrilen iş makinesinin altında kaldı.

        Çalışanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, yaptığı incelemede Ovalı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ovalı'nın cenazesi, incelemenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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