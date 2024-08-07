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        Karaman'da ev yangını

        Karaman'da soğuk hava deposunun bahçesinde çıkan yangında metruk ev hasar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 13:34 Güncelleme: 07.08.2024 - 13:34
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        Karaman'da ev yangını
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        Karaman'da soğuk hava deposunun bahçesinde çıkan yangında metruk ev hasar gördü.

        Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir soğuk hava deposunun bahçesinde henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevler, bahçenin yanında bulunan metruk evin çatısına sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında soğuk hava deposu zarar görmezken, evin çatısında hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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