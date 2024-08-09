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        Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

        Kıbrıs Gazisi Bayram Ali Köfün (71) askeri törenle memleketi Karaman'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 15:39 Güncelleme: 09.08.2024 - 15:39
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        Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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        Kıbrıs Gazisi Bayram Ali Köfün (71) askeri törenle memleketi Karaman'da son yolculuğuna uğurlandı.

        İzmir'de yaşamını yitiren Köfün'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, merkeze bağlı Çakırbağ köyü Büyük Camisine getirildi.

        Burada cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Köfün'ün cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

        Törene, Köfün’ün yakınları ile Karaman Vali Vekili Fatih Baysal, İl Emniyet Müdürü Osman Selçuk Okumuş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Alkan, AK Parti Karaman İl Başkanı Murat Öztürk, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şube Başkanı Behiç Baş, kurum müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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