Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Törene, Köfün’ün yakınları ile Karaman Vali Vekili Fatih Baysal, İl Emniyet Müdürü Osman Selçuk Okumuş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Alkan, AK Parti Karaman İl Başkanı Murat Öztürk, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şube Başkanı Behiç Baş, kurum müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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