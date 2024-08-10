KOSGEB desteğiyle kurduğu işletmesinde ürettiği endüstriyel tavalarla ihracatçı oldu

HARUN REŞİT YILDIKO - Karaman'da yaşayan Ali Rıza Aksoy, devletten aldığı destek ve kendi birikimiyle kurduğu endüstriyel kek tavaları üreten işletmesiyle ihracat yaptığı ülke sayısını artırmak istiyor.

Gıda ve ambalaj sektöründe 17 yıl farklı firmalarda çalışan 46 yaşındaki makine mühendisi Aksoy, daha sonra kendi işini yapmaya karar verdi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı destek ve kendi birikimiyle 7 yıl önce endüstriyel kek tavaları üreten işletmesini kuran Aksoy, 2020'de yurt dışına da açıldı.

- İşletmesinde 40 kişi çalışıyor Pazar payını büyütmek isteyen Aksoy, AA muhabirine, 300 metrekare alanda kurduğu işletmesini, bugün 4000 metrekare alana çıkardığını ve 40 kişiye istihdam sağladığı söyledi. Sektöründeki açığı görerek işletmesini kurmaya karar verdiğini aktaran Aksoy, "Marketlerde gördüğünüz unlu mamullerin tamamı, bu tavalarda üretiliyor. Daha önce çalıştığım yerde bunları yurt dışından ya da Türkiye'deki tek bir firmadan alıyorduk. İşletme geliştikçe destek almaya devam ettim. Başlangıçta küçük bir yer ve 4 çalışan bize yetiyordu. Zamanla işimizi büyüttük." diye konuştu.