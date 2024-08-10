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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 26 kişi yakalandı

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 26 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 14:12 Güncelleme: 10.08.2024 - 14:12
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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 26 kişi yakalandı
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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 26 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 02-09 Ağustos’ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 14 bin 497 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 26 kişi gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Ekipler, 8 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız tüfek, 8 kesici/delici alet ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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