Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 26 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 02-09 Ağustos’ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 14 bin 497 kişi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 26 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.