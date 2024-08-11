Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman'da yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

        Karaman'da yalnız yaşayan 88 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 17:43 Güncelleme: 11.08.2024 - 17:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman'da yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karaman'da yalnız yaşayan 88 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.

        Valide Sultan Mahallesi 1. İstasyon Caddesi'nde yalnız yaşayan Nejla Duran’ın evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        Polis ekipleriyle eve giren sağlık ekipleri, Duran'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Duran'ın cenazesi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'nin kanını donduran cinayet: "Başka Serpiller genç yaşta hayata veda etmesin"
        Türkiye'nin kanını donduran cinayet: "Başka Serpiller genç yaşta hayata veda etmesin"
        Kalabalığa aldırmadılar
        Kalabalığa aldırmadılar
        Ambulansa saldırdı! İki kadın görevli çığlık çığlığa kaldı!
        Ambulansa saldırdı! İki kadın görevli çığlık çığlığa kaldı!
        Manisa'da düğün dönüşü korkunç kaza: Aynı aileden 4 ölü, 3 ağır yaralı
        Manisa'da düğün dönüşü korkunç kaza: Aynı aileden 4 ölü, 3 ağır yaralı
        Ödüllü şarkıcı vefat etti
        Ödüllü şarkıcı vefat etti
        "Bir kez daha çok fazla sivil öldürüldü"
        "Bir kez daha çok fazla sivil öldürüldü"
        Tarihi takas operasyonunun perde arkası: Takas nasıl planlandı?
        Tarihi takas operasyonunun perde arkası: Takas nasıl planlandı?
        Taha Akgül, mindere veda etti!
        Taha Akgül, mindere veda etti!
        Ünlülerde bir bayram havası
        Ünlülerde bir bayram havası
        CHP tüzük kurultayına gidiyor: Öne çıkan 3 talep
        CHP tüzük kurultayına gidiyor: Öne çıkan 3 talep
        Beşiktaş sezonu Samsun'da açıyor
        Beşiktaş sezonu Samsun'da açıyor
        Kırmızı kartlar atlandı mı?
        Kırmızı kartlar atlandı mı?
        Fotoğraftaki hırsız kim?
        Fotoğraftaki hırsız kim?
        Yasak aşk kurbanı çiftin katili polis çıktı!
        Yasak aşk kurbanı çiftin katili polis çıktı!
        Yeşilçam'ın Yusuf Dikeçleri
        Yeşilçam'ın Yusuf Dikeçleri
        Beslenme şekli beyni nasıl etkiliyor?
        Beslenme şekli beyni nasıl etkiliyor?
        "Mourinho, Türk hakemleriyle tanıştı"
        "Mourinho, Türk hakemleriyle tanıştı"
        Havuzda boğulan bebeğin organları 2 çocuğa hayat verdi
        Havuzda boğulan bebeğin organları 2 çocuğa hayat verdi
        Kalın dediysek o kadar da değil
        Kalın dediysek o kadar da değil
        İnsanlara kapalı 10 yasak bölge!
        İnsanlara kapalı 10 yasak bölge!

        Benzer Haberler

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 26 kişi yakalandı
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 26 kişi yakalandı
        KOSGEB desteğiyle kurduğu işletmesinde ürettiği endüstriyel tavalarla ihrac...
        KOSGEB desteğiyle kurduğu işletmesinde ürettiği endüstriyel tavalarla ihrac...
        Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Karaman'da ev yangını
        Karaman'da ev yangını
        Karaman'da devrilen iş makinesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti
        Karaman'da devrilen iş makinesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti
        Karaman'da İsmail Heniyye için yürüyüş düzenlendi
        Karaman'da İsmail Heniyye için yürüyüş düzenlendi