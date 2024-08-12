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        Karaman'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Karaman'da iş yerinde çıkan yangın bitişik dükkanlara sıçramadan söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 10:24 Güncelleme: 12.08.2024 - 10:24
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        Karaman'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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        Karaman'da iş yerinde çıkan yangın bitişik dükkanlara sıçramadan söndürüldü.

        Dün gece, Tahsin Ünal Mahallesi 32. Sokak'ta bulunan bir iş yerinde, henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken, iş yerinde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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