Karaman'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Karaman'da iş yerinde çıkan yangın bitişik dükkanlara sıçramadan söndürüldü.
Karaman'da iş yerinde çıkan yangın bitişik dükkanlara sıçramadan söndürüldü.
Dün gece, Tahsin Ünal Mahallesi 32. Sokak'ta bulunan bir iş yerinde, henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken, iş yerinde hasar oluştu.
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