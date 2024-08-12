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        Milli Eğitim Bakanı Tekin Karaman'da cenaze törenine katıldı

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlığın Eğitim Politikaları Daire Başkanı Hacı Ali Okur'un vefat eden annesinin cenaze törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 19:18 Güncelleme: 12.08.2024 - 19:18
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        Milli Eğitim Bakanı Tekin Karaman'da cenaze törenine katıldı
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlığın Eğitim Politikaları Daire Başkanı Hacı Ali Okur'un vefat eden annesinin cenaze törenine katıldı.

        Karaman'da vefat eden 88 yaşındaki Nuriye Okur'un Ahmet Yesevi Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına katılan Bakan Tekin, Daire Başkanı Okur'a başsağlığı diledi.

        Namazın ardından Okur'un cenazesi Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında defnedildi.

        Cenaze namazına Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, AK Parti Karaman İl Başkanı Murat Öztürk ile Okur'un yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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