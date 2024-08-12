Milli Eğitim Bakanı Tekin Karaman'da cenaze törenine katıldı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlığın Eğitim Politikaları Daire Başkanı Hacı Ali Okur'un vefat eden annesinin cenaze törenine katıldı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlığın Eğitim Politikaları Daire Başkanı Hacı Ali Okur'un vefat eden annesinin cenaze törenine katıldı.
Karaman'da vefat eden 88 yaşındaki Nuriye Okur'un Ahmet Yesevi Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına katılan Bakan Tekin, Daire Başkanı Okur'a başsağlığı diledi.
Namazın ardından Okur'un cenazesi Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında defnedildi.
Cenaze namazına Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, AK Parti Karaman İl Başkanı Murat Öztürk ile Okur'un yakınları ve vatandaşlar katıldı.
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