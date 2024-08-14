Karaman Valisi Sarıibrahim, karpuz hasadına katıldı

Programa, Sarıibrahim'in yanı sıra İl Tarım ve Orman Müdürü Hatice Bulut, İl Genel Meclisi Başkanı Tamer Yıldızbaş ve çiftçiler katıldı.

Sarıibrahim ve beraberindekiler, hasadın ardından köy merkezinde vatandaşlarla bir araya geldi.

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