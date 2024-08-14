Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        AK Parti Karaman Milletvekili Sağlam'ın kuruluş yıl dönümü mesajı

        AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam, partisinin 23. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 15:07 Güncelleme: 14.08.2024 - 15:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Karaman Milletvekili Sağlam'ın kuruluş yıl dönümü mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam, partisinin 23. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Sağlam mesajında, 23 yıl önce milletin duasıyla çıkılan bu yolda umutları ve hayalleri birlikte büyüttüklerini belirtti.

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her bir adımı aziz milletin güvencesi ve desteğiyle attıklarını aktaran Sağlam, "Her bir taşında emeğimiz olan bu yolda, vesayete karşı durduk, milletimizin inancını ve özgürlüğünü savunduk, zorlukları aşarak hep birlikte yarınları inşa ettik. Geçmişten aldığımız güçle, geleceğe umutla bakıyoruz. 2053 ve 2071 vizyonlarımızda aynı kararlılıkla ilerleyeceğiz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 23 yılda Türkiye çok büyük değişim geçirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 23 yılda Türkiye çok büyük değişim geçirdi
        Sinem evinde ölü bulundu, sevgilisi tutuklandı
        Sinem evinde ölü bulundu, sevgilisi tutuklandı
        Hem satılıkta hem kiralıkta zorunlu olacak
        Hem satılıkta hem kiralıkta zorunlu olacak
        İstanbul'da nöbetten dönen sağlık personeline taciz
        İstanbul'da nöbetten dönen sağlık personeline taciz
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        'Öldü' iddialarına yanıt
        'Öldü' iddialarına yanıt
        Sultangazi'deki küfür cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
        Sultangazi'deki küfür cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
        Görenler tanıyamadı!
        Görenler tanıyamadı!
        Bekârlık yemini etti
        Bekârlık yemini etti
        Vicdansızlık! Mağaraya terk edilmiş
        Vicdansızlık! Mağaraya terk edilmiş
        "Mourinho efekti yetmedi"
        "Mourinho efekti yetmedi"
        Deja vu hissinin gizemi çözülüyor!
        Deja vu hissinin gizemi çözülüyor!
        Bascagli derbisi!
        Bascagli derbisi!
        Sıcak günler nemli geceler! Kurak günler devam ediyor
        Sıcak günler nemli geceler! Kurak günler devam ediyor
        İtalya'nın ardından İsveç de harekete geçti
        İtalya'nın ardından İsveç de harekete geçti
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        En fazla göç veren şehir İstanbul
        En fazla göç veren şehir İstanbul
        ABD'den İsrail'e 20 milyar dolarlık silah
        ABD'den İsrail'e 20 milyar dolarlık silah
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        Taraflar anlattı
        Taraflar anlattı

        Benzer Haberler

        Karaman Valisi Sarıibrahim, karpuz hasadına katıldı
        Karaman Valisi Sarıibrahim, karpuz hasadına katıldı
        Wushu şampiyonu Buğlem azmi ve kararlığıyla ailesinin "süper kahramanı" old...
        Wushu şampiyonu Buğlem azmi ve kararlığıyla ailesinin "süper kahramanı" old...
        Milli Eğitim Bakanı Tekin Karaman'da cenaze törenine katıldı
        Milli Eğitim Bakanı Tekin Karaman'da cenaze törenine katıldı
        Karaman'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Karaman'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
        Karaman'da yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
        Karaman'da yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 26 kişi yakalandı
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 26 kişi yakalandı