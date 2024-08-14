AK Parti Karaman Milletvekili Sağlam'ın kuruluş yıl dönümü mesajı

AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam, partisinin 23. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sağlam mesajında, 23 yıl önce milletin duasıyla çıkılan bu yolda umutları ve hayalleri birlikte büyüttüklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her bir adımı aziz milletin güvencesi ve desteğiyle attıklarını aktaran Sağlam, "Her bir taşında emeğimiz olan bu yolda, vesayete karşı durduk, milletimizin inancını ve özgürlüğünü savunduk, zorlukları aşarak hep birlikte yarınları inşa ettik. Geçmişten aldığımız güçle, geleceğe umutla bakıyoruz. 2053 ve 2071 vizyonlarımızda aynı kararlılıkla ilerleyeceğiz." ifadesini kullandı.